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В Домодедове обустроили тротуар и парковку возле здания налоговой инспекции

Работы по благоустройству парковки в городском округе Домодедово на 15 мест и тротуара возле здания налоговой инспекции на пересечении улиц Коломийца и Зеленая завершены, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом районе находятся важные объекты инфраструктуры: дом быта, почта, налоговая инспекция, медицинский центр и отделение Сбера. На парковке и тротуаре дорожная служба обновила асфальтовое покрытие, подготовила территорию для будущего газона, нанесла разметку и установила дорожные знаки.

В рамках дорожных работ выполнена установка бортового камня, устройство песчаного и щебеночного основания, обустроен заездной карман.

Рядом с парковкой сделан тротуар длиной 45 метров, который ведет к автобусной остановке «Узел связи». Также в ближайшее время появятся пандус и ступеньки возле автобусной остановки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.