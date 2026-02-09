сегодня в 18:06

В Домодедове обсудили меры по стабилизации работы общественного транспорта

В городском округе Домодедово 6 февраля прошла встреча главы округа Евгении Хрусталевой с представителями «Мострансавто» по вопросам пассажирских перевозок, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Домодедове состоялся транспортный час, посвященный работе общественного транспорта. Глава округа Евгения Хрусталева встретилась с представителями «Мострансавто» из-за многочисленных обращений жителей по поводу сбоев в движении автобусов.

На встрече обсудили причины нарушений расписания, нехватку подвижного состава и необходимость оперативного информирования пассажиров об изменениях. Было принято решение создать специальный информационный канал для оповещения жителей о выходе автобусов на линию, отменах рейсов и причинах задержек.

Евгения Хрусталева подчеркнула важность прозрачной работы транспорта, чтобы жители заранее знали о расписании и возможных изменениях. Также сообщили о выходе на маршрут № 30 нового автобуса повышенной вместимости, рассчитанного на 150 пассажиров, что позволит снизить нагрузку в часы пик.

Планируется регулярно проводить транспортные часы с участием администрации и перевозчика до полного решения вопросов с пассажирскими перевозками в округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.