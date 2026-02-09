В Домодедове изменили расписание автобуса № 22 в ЖК «Прибрежный парк»

В жилом комплексе «Прибрежный парк» в Домодедове скорректировали расписание автобуса № 22, чтобы школьники могли быстрее добираться домой после уроков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ЖК «Прибрежный парк» Домодедова изменили расписание автобусного маршрута № 22 с учетом обращений жителей. Теперь дополнительные рейсы отправляются в 14:40 и 15:20, что совпадает с окончанием занятий в школе.

Ранее родители отмечали, что детям приходилось долго ждать транспорт после уроков, особенно в холодную погоду. Администрация городского округа совместно с перевозчиком «Мострансавто» оперативно согласовала и реализовала изменения в расписании.

В администрации подчеркнули, что основная цель корректировки — повысить комфорт и безопасность школьников при ежедневных поездках. Жители положительно оценили нововведение, отметив, что обновленное расписание делает путь домой удобнее и предсказуемее.

Работа по совершенствованию маршрутов и расписаний общественного транспорта в Домодедове продолжается с учетом обращений жителей и реальных потребностей пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.