В Домодедове доложили о строительстве автомобильного моста через реку Рожайку

Автомобильный мост через реку Рожайку, связывающий село Константиново с городом Домодедово, нуждается в ремонте из-за активного использования. Работы начались в конце мая, и, по словам генерального директора компании-подрядчика Виталия Кириллова, треть всех запланированных мероприятий уже завершена, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«На сегодняшний день идет армирование межбалочных швов, следом за этим будет устройство выравнивающего слоя, гидроизоляция и два слоя асфальта. Надеемся в августе перекинуть движение на другую сторону», — сообщил Виталий Кириллов.

Специалисты считают, что двойное покрытие повысит долговечность дороги. Один из самых сложных этапов ремонта — замена и ремонт балок моста. «Необходимо снять 21 балку, утилизировать 9, положить 9 новых балок, остальные вылечить и вернуть на место. На сегодняшний день из 21 балки поменяно 12», — добавил он.

Проезд через мост регулируется реверсивным движением для максимального удобства автомобилистов. Виталий Кириллов отметил, что благодаря совместной работе администрации и ГИБДД удалось избежать серьезных пробок: «На сегодняшний день мы не наблюдаем пробок, в ночное время их вообще не существует».

Местные жители также поделились своими впечатлениями: «Скажем так, больших неудобств не доставляет. Более-менее все нормально, спокойно. Ожидаем, что дорога станет более удобной, и покатерпим такие неудобства».

Подрядчик обещает завершить ремонт и полностью восстановить движение к концу текущего года.