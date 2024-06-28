В Долгопрудном временно изменено расписание 5 автобусов из-за плановых работ

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Из-за проведения плановых работ 28 июня до 22:00 прекращено движение по ул. Парковой в Долгопрудном, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В связи с этим автобусы маршрутов № 2, 3, 4, 5, 38 временно выполняют рейсы по проспекту Пацаева и пропускают остановочные пункты «Кафе», «Военкомат», «Аптека».

Минтранс Подмосковья просит пассажиров быть внимательными и учитывать информацию при планировании поездок.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.