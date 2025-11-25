В Долгопрудном ведется ремонт дороги в мкр Шереметьевский
Фото - © Администрация г.о. Долгопрудный
В мкр. Шереметьевский округа Долгопрудный ведутся дорожные работы. Бригада рабочих производит отсыпку щебнем Коммунального проезда, сообщает пресс-служба администрации округа.
Как рассказали жители, участок грунтовой дороги межу ул. Коммунальная и ул. Лесная несколько лет назад превратился в настоящее грязевое месиво. Всему виной транзитные автомобили, которые после изменения схемы движения в микрорайоне стали регулярно использовать ее в целях объезда.
Устав добираться до ближайшего асфальта исключительно в резиновых сапогах, жители пришли со своей проблемой в Шереметьевское территориальное управление администрации Долгопрудного, где им помогли составить обращение.
В итоге Коммунальный проезд был внесен в план ремонта на 2025 год, работы в разгаре и уже через несколько дней горожане смогут выходить со своих участков, не рискуя испачкать обувь.
По словам начальника Управления благоустройства и дорожного хозяйства администрации Долгопрудного Александра Громова, работы на этом участке включают выемку грунта, создание песчаной подушки и отсыпку дорожного полотна щебнем двух фракций.
До конца года такие же работы будут произведены на ул. Горького.
Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.