В Долгопрудном ведется ремонт дороги в мкр Шереметьевский

Как рассказали жители, участок грунтовой дороги межу ул. Коммунальная и ул. Лесная несколько лет назад превратился в настоящее грязевое месиво. Всему виной транзитные автомобили, которые после изменения схемы движения в микрорайоне стали регулярно использовать ее в целях объезда.

Устав добираться до ближайшего асфальта исключительно в резиновых сапогах, жители пришли со своей проблемой в Шереметьевское территориальное управление администрации Долгопрудного, где им помогли составить обращение.

В итоге Коммунальный проезд был внесен в план ремонта на 2025 год, работы в разгаре и уже через несколько дней горожане смогут выходить со своих участков, не рискуя испачкать обувь.

По словам начальника Управления благоустройства и дорожного хозяйства администрации Долгопрудного Александра Громова, работы на этом участке включают выемку грунта, создание песчаной подушки и отсыпку дорожного полотна щебнем двух фракций.

До конца года такие же работы будут произведены на ул. Горького.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.