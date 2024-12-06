В Долгопрудном установили новый светофор

В Долгопрудном нерегулируемый переход на Новом бульваре, у дома 4, стал регулируемым. Здесь установили светофор, которого ранее не было, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Новый светофор позволит пешеходам переходить проезжую часть безопасно. Ранее тут был нерегулируемый переход, а рядом — школа. Светофор установили по инициативе Госавтоинспекции», — сказала инспектор по пропаганде БДД Госавтоинспекции МУ МВД России «Мытищинское» Ирина Кулигина.

Сотрудники Госавтоинспекции и ЮИДовцы лицея № 5 провели сегодня акцию «Безопасный переход». Пешеходам вручали листовки, а также обращали внимание на новый светофор. Поскольку некоторые горожане по привычке, не обращая внимания на сигнал, пытались перейти проезжую часть.

«В настоящее время у светофора для водителей — 60 секунд движения, для пешеходов — 17. Далее время будет регулироваться в зависимости от ситуации», — отметила Кулигина.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.