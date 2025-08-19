В Долгопрудном устанавливают новые дорожные ограждения

сегодня в 08:28

Установка новых перильных ограждений продолжается на дорогах Долгопрудного. Они появляются там, где требуется ограничить доступ пешеходов на проезжую часть. Ограждения также выступают в роли препятствия, способного предотвратить въезд автомобилей на тротуар, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На днях дорожные перила были установлены на одном из участков улицы Московская в микрорайоне Новые Водники.

«Новая модель — крестообразная — более безопасна, обладает большей удерживающей способностью и смотрится привлекательней. Планируем ставить данные ограждения на подведомственных нам дорогах — там, где это требуется», — рассказал исполнительный директор дорожной службы ООО «МСК» Алексей Мазаев.

В целях безопасности, напомним, в Долгопрудном на прошлой неделе на улице Летная, напротив Физтех-лицея, установлен макет «ребенок-пешеход». Пластиковая фигура девочки с рюкзаком напоминает водителям о необходимости притормозить перед «зеброй».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.