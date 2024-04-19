В Долгопрудном стартовала навигация речного транспорта

«Наш чудесный город с трех сторон окружен водой. А это значит, что долгопрудненцы на берегу Канала им. Москвы и Клязьминского водохранилища вновь будут встречать и провожать теплоходы, махать в след яхтам и катерам, кататься на речных трамвайчиках. И пусть погода подводит пока — на улице прохладно и срывается дождь, и меньше всего сейчас думается о водных путешествиях, но впереди теплое лето, наша прекрасная природа и речные просторы вокруг!» — говорится в сообщении.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, региональные власти в своей работе руководствуются идеологией лидерства, обеспечивающей перемены к лучшему.

«Как и раньше мы руководствуемся нашими принципами, нашей идеологией лидерства. Суть ее заключается в том, чтобы во всех сферах жизни люди чувствовали перемены, и эти перемены должны быть к лучшему», — пояснил Воробьев.