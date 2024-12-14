В Долгопрудном проводятся уборка и вывоз снега

Снег в Долгопрудном вновь зарядил с утра и пока не собирается останавливаться. Дорожные службы округа делают все возможное, чтобы стихия не нарушила порядок в городе. Несмотря на выходные, рабочие в усиленном режиме проводят уборку и вывозят снег, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Как сообщили в Отделе транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Долгопрудного, сегодня, 14 декабря, на дорогах города работают 31 единица различной техники и 33 рабочих, занимающихся ручной уборкой.

Выполняется очистка тротуаров, дорог, посадочных площадок, автобусных остановок, обработка их песко-соляной смесью, расчистка пешеходных переходов и подходов к ним, уборка урн.

К 9:00 утра очищены 70 км дорог и 18 км тротуаров, вывезено 300 куб. м снега.

Работы идут на улицах Октябрьская, Загорская, Первомайская, пр-т Пацаева, Парковая, Горького, Заводская, Дирижабельная, Набережная, Школьная, Речная, Маяковского, Лихачевский пр-т, Советская, 25-го Съезда, Заводская, на путепроводе Хлебниково, Новом шоссе и в других районах Долгопрудного.

Задействованы комплексные дорожные машины, трактора, самосвалы, погрузчики и другая техника.

За уборку на дворовых территориях отвечают управляющие компании. И если уборка во дворе отсутствует совсем, или вас не устраивает ее качество, то в первую очередь следует обращаться в свою управляющую организацию.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.