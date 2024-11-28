В Долгопрудном проводят противогололедную обработку тротуаров и дорог

Дорожные службы Долгопрудного в ежедневном режиме проводят противогололедную обработку тротуаров и дорог, а также другие сезонные работы. На данный момент на дорогах города работают 18 единиц различной техники и 28 рабочих, занимающихся ручной уборкой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проводится очистка, обработка тротуаров, дорог, посадочных площадок, установка дорожных знаков, уборка урн и другие мероприятия.

Работы осуществляются на улицах Заводская, Станционная, 25-го Съезда, Железнодорожная, Загорская, Чкалова, Есенина, Жуковского, Коммунистическая, Госпитальная, в Лаврушенском переулке, Промышленном и Транспортном проездах, на проспекте Пацаева, путепроводе Хлебниково, Новом шоссе и в других районах Долгопрудного.

Задействованы комплексные дорожные машины, трактора, самосвалы и другая техника.

За уборку на дворовых территориях отвечают управляющие компании. И если уборка во дворе отсутствует совсем, или вас не устраивает ее качество, то в первую очередь следует обращаться в свою управляющую организацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.