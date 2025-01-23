В Долгопрудном проводят ямочный ремонт дорог

В Долгопрудном не прекращают работы по уборке и содержанию территорий. На дорогах города работают 19 единиц различной техники и 36 рабочих, занимающихся ручной уборкой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проводится очистка и обработка проезжей части, тротуаров и остановок от снега, обработка противогололедными средствами, уборка урн и мусора, в том числе в полосе отвода дорог и другие мероприятия.

Идут работы на путепроводе Хлебниково, Новом шоссе, Новом бульваре, Лихачевском проспекте, улицах Первомайская, Дирижабельная, Набережная, Заводская, а также в других частях округа.

По городу приводят в порядок дорожные знаки, проводится их замена. А также установка перильного ограждения.

В разных местах Долгопрудного идет ямочный ремонт.

Задействованы комплексные дорожные машины, трактора, самосвалы.

За уборку на дворовых территориях отвечают управляющие компании. И если уборка во дворе отсутствует совсем, или вас не устраивает ее качество, то в первую очередь следует обращаться в свою управляющую организацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.