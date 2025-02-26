В Долгопрудном продолжается ямочный ремонт дорог

В Долгопрудном сегодня дорожные и коммунальные службы не только проводят традиционную уборку территорий, но и ремонтируют и меняют перильные ограждения, делают ямочный ремонт, очищают обочины дорог. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На дорогах города работают 16 единиц различной техники и 32 рабочих, занимающихся ручной уборкой.

Проводится очистка проезжей части, тротуаров и остановок, уборка урн и мусора, в том числе в полосе отвода дорог и другие мероприятия.

Идут работы на путепроводе Хлебниково, улицах Заводская, Ленинградская, Госпитальная, Станционная, Советская, Московская, Первомайская, Дирижабельная, Набережная, а также в других частях округа.

По городу идет замена знаков, правка перильных ограждений.

Задействованы комплексные дорожные машины, трактора, самосвалы.

За уборку на дворовых территориях отвечают управляющие компании. И если уборка во дворе отсутствует совсем, или вас не устраивает ее качество, то в первую очередь следует обращаться в свою управляющую организацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.