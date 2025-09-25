В Долгопрудном продолжается ямочный ремонт дорог

сегодня в 17:27

Муниципальная дорожная сеть Долгопрудного — это 200 автомобильных дорог протяженностью более 100 км. Работы по ямочному ремонту здесь проводятся в плановом режиме и по мере возникновения разрушений покрытия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«План формируется на основе обращений жителей и объездов города. Ремонт выполняет подрядчик под контролем наших сотрудников. Проверяем процесс соблюдения технологии, качество используемых материалов и проведенных работ. У нас намечено еще порядка 30 участков. Ремонт идет активно», — рассказала главный специалист МБУ «Благоустройство» Анна Витюк.

В настоящее время дорожники завершают локальные работы на ул. Академика Лаврентьева, Театральной, Дирижабельной, проспекте Пацаева, Московском шоссе. Проводится ремонт и в северных микрорайонах.

На муниципальных дорогах Долгопрудного с начала года оцифровано и ликвидировано 2 422 ямы.

Работы будут продолжены с учетом погодных условий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.