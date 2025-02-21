В Долгопрудном приводят в порядок дорожные ограждения и тротуары

В Долгопрудном на дорогах города работают 19 единиц различной техники и 31 рабочий, занимающийся ручной уборкой, сообщает пресс-служба администрации

Проводятся очистка и обработка тротуаров, проезжей части, посадочных площадок и автобусных остановок, уборка мусора. Рабочие также приводят в порядок перильные ограждения, делают ямочный ремонт.

Работы осуществляются на улицах Ленина, Ленинградская, 2-я Полевая, Первомайская, Дирижабельная, Набережная, Заводская, 25-го Съезда, Свердлова, Железнодорожная, Советская, Первомайская, Циолковского, в районе путепровода Хлебниково и в других частях округа.

Задействованы комплексные дорожные машины, трактора и другая техника.

За уборку на дворовых территориях отвечают управляющие компании. И если уборка во дворе отсутствует совсем, или вас не устраивает ее качество, то в первую очередь следует обращаться в свою управляющую организацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.