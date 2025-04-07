В Долгопрудном отремонтировали рекордное количество ям

В Долгопрудном за три месяца текущего года отремонтировали 1 014 ям. Для сравнения: за весь 2024 год отремонтирована 1 051 яма, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Недоволен тем, как ликвидируют снег на региональных дорогах, в том числе на Новом бульваре, Лихачевском шоссе и так далее. Требование — сегодня обеспечить норматив по состоянию дорожного полотна на областных трассах в округе», — сказал глава городского округа Долгопрудный Роман Истомин.

Что касается муниципальной сети, то здесь работа ведется оперативно — люди трудятся в две смены — день, ночь. В ранние часы выходит вся уборочная техника.

На совещании был заслушан доклад о подготовке муниципальной дорожной сети к весенне-летнему периоду. Выполнен анализ обращения граждан. Исходя из этого, усилили уборку мусора вдоль автомобильных дорог. С 1 февраля по 31 марта убрали 150 куб. м мусора.

Подвели итоги прошедшего 5 апреля субботника. Всего в мероприятии приняли участие порядка 400 человек. Собрано 2 800 мешков мусора.

Глава округа поблагодарил всех участников за ударные результаты.

Представили нового начальника нормативно-правового управления — Татьяну Суповскую.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.