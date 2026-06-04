В Долгопрудном обсудили льготы школьникам на новых маршрутах

Круглый стол по работе общественного транспорта прошел 3 июня в администрации Долгопрудного. Участники обсудили проблему льготного проезда школьников на новых маршрутах и наметили пути ее решения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече под руководством главы округа Олега Сотника приняли участие председатель совета депутатов Дмитрий Балабанов, представители профильных муниципальных служб, министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, МАП №9 «Мострансавто», а также жители города.

Основное внимание уделили льготам для школьников. В конце мая автобусный маршрут №368 передали в ведение департамента транспорта Москвы. После этого дети, которые добираются до школ, секций и кружков, не могут оплачивать проезд картой «Стрелка» на автобусах с номерами 1368, 1369 и 1370.

До 1 сентября, когда школьники массово вернутся к учебе, остается менее трех месяцев. По итогам круглого стола участникам поручили оценить количество учащихся, пользующихся общественным транспортом, изучить опыт других муниципалитетов и проанализировать правовые возможности сохранения льготного проезда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что, согласно договору между Подмосковьем и столицей, часть автобусных маршрутов, пересекающих МКАД, перейдет под управление «Мосгортранса», что позволит увеличить количество автобусов на маршрутах вдоль МЦД.

«Мы заключили с Москвой соглашение. Вы знаете, что с июня следующего года маршруты, пересекающие МКАД, будут переходить под управление «Мосгортранса», — сказал Воробьев.