В Долгопрудном капитально отремонтирую дороги в 2025 году

В Долгопрудном продолжается ямочный ремонт. Но впереди дороги округа ждет еще и капитальный ремонт. Он начнется 15 апреля и коснется 14-ти объектов, из них 10 дорог муниципального и 4 дороги регионального значений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году будут капитально отремонтированы дороги в северных микрорайонах города, в Военном городке, а также следующие участки:

пр-кт Пацаева,

проезд между ул. Октябрьская и Московское шоссе (от дома № 22 корп. 4 до почтового отделения),

ул. Маяковского,

проезд к зданию бывшего военкомата с ул. Парковая,

путепровод через железную дорогу у пл. Новодачная,

ул. 1-я Советская и другие.

С полной программой ремонта автомобильных дорог на 2025 год в Долгопрудном можно ознакомиться по ссылке.

В 2024 году было отремонтировано 7 автомобильных дорог местного значения общей протяженностью более 3,6 км и общей площадью 41 039 кв. метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.