В Долгопрудном капитально отремонтирую дороги в 2025 году
Фото - © Администрация Долгопрудный г.о.
В Долгопрудном продолжается ямочный ремонт. Но впереди дороги округа ждет еще и капитальный ремонт. Он начнется 15 апреля и коснется 14-ти объектов, из них 10 дорог муниципального и 4 дороги регионального значений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В этом году будут капитально отремонтированы дороги в северных микрорайонах города, в Военном городке, а также следующие участки:
- пр-кт Пацаева,
- проезд между ул. Октябрьская и Московское шоссе (от дома № 22 корп. 4 до почтового отделения),
- ул. Маяковского,
- проезд к зданию бывшего военкомата с ул. Парковая,
- путепровод через железную дорогу у пл. Новодачная,
- ул. 1-я Советская и другие.
С полной программой ремонта автомобильных дорог на 2025 год в Долгопрудном можно ознакомиться по ссылке.
В 2024 году было отремонтировано 7 автомобильных дорог местного значения общей протяженностью более 3,6 км и общей площадью 41 039 кв. метров.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.
Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.