В Долгопрудном 4–6 мая отремонтируют дворы старого города

Ямочный ремонт пройдет на придомовых территориях Долгопрудного с 4 по 6 мая. Работы выполнят на пяти адресах старой части города силами МБУ «Благоустройство», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Долгопрудном продолжается ямочный ремонт. Из-за снегопада и непогоды сроки начала работ ранее перенесли на период с 30 апреля по 6 мая. После улучшения погодных условий дорожные службы возобновили работы по всему городу — в центральной части и северных микрорайонах.

В первую очередь специалисты устраняют аварийные ямы, которые требуют срочного вмешательства. С 4 по 6 мая ремонт проведут по адресам: улица Циолковского, 14; Московская, 56; Дирижабельная, 13; Лихачевский проезд, 7с1; Спортивная, 5к2.

В работах задействованы пять человек и четыре единицы техники, в том числе самосвал, «Газель», фреза и погрузчик. Ямочный ремонт выполняют ежедневно, однако сроки могут корректироваться в зависимости от погодных условий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.