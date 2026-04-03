В Долгопрудном 3 апреля на дороги вывели 17 единиц техники

Коммунальные службы Долгопрудного 3 апреля задействовали 17 единиц техники и 49 рабочих для уборки дорог и общественных пространств в рамках месячника чистоты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Долгопрудном стартовал месячник чистоты и благоустройства. Первый в этом году субботник пройдет 4 апреля, однако уборка общественных территорий ведется ежедневно.

3 апреля на дорогах и территориях округа работают 17 единиц техники МБУ «Благоустройство», в том числе пять поливомоечных машин. К ручной уборке привлечены 49 рабочих. К наведению порядка также подключены подрядные организации.

Специалисты очищают проезжую часть, тротуары и остановки, убирают урны и мусор, в том числе в полосе отвода дорог. Проводится мойка дорожных знаков и остановочных павильонов. Работы идут на путепроводе Хлебниково, улицах Госпитальная, Парковая и Коммунальная, а также в других частях округа. В выходные уборка продолжится.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.