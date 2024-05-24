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В Долгопрудном 26 мая на время велопарада ограничат движение

В Долгопрудном 26 мая временно ограничат движение транспорта в связи с проведением велопарада, посвященного открытию летнего велосезона. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Движение будет ограничено с 11:00 до окончания мероприятия по маршруту движения колонны продолжительностью не более 30 минут: проспект Ракетостроителей — Лихачевский проспект — ул. Новый бульвар — ул. Дирижабельная — проспект Ракетостроителей.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать ПДД, а также планировать свой маршрут заранее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.