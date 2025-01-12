сегодня в 12:10

В Долгопрудном 12 января уборкой дорог занимаются 26 рабочих и 19 машин

Дорожные службы городского округа Долгопрудный с самого утра проводят обработку улиц и остановок противогололедными средствами. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

По информации отдела транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Долгопрудного, 12 января, на дорогах города работают 19 единиц различной техники и 26 рабочих, занимающихся ручной уборкой.

Идет очистка и обработка дорог, тротуаров, посадочных площадок, остановок, пешеходных переходов, уборка урн и мусора и другие мероприятия.

Работы осуществляются на улицах Лихачевское шоссе, Магистральная, Свердлова, Спортивная Первомайская, Дирижабельная, Набережная, Заводская, Циолковского, Октябрьская, Павлова, Советская, Транспортный проезд, Ак. Лаврентьева, 25-го Съезда, Ленинградская, на Новом шоссе, в районе путепровода Хлебниково и в других частях округа.

Задействованы комплексные дорожные машины, трактора.

За уборку на дворовых территориях отвечают управляющие компании. И если уборка во дворе отсутствует совсем, или вас не устраивает ее качество, то в первую очередь следует обращаться в свою управляющую организацию.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.