В дни религиозных праздников в Люберцах будут курсировать дополнительные автобусы

В городском округе Люберцы в дни весенних религиозных праздников, 13, 20 и 27 апреля, для жителей будут работать дополнительные автобусы, в том числе бесплатные на Пасху. Об этом сообщили в управлении транспорта и организации дорожного движения администрации муниципалитета.

«Транспортное обслуживание жителей городского округа Люберцы в дни религиозных праздников — Вербное воскресенье, Пасха и Красная Горка — будет обеспечено маршрутом № 41 „ст. Люберцы — Ново-Люберецкое кладбище — ст. Люберцы“ по измененной схеме. Перевозку пассажиров организует Люберецкий филиал АО „Мострансавто“ „МАП № 1“, — отмечается в сообщении.

В управлении уточнили, что 13 апреля, в Вербное воскресенье, на маршруте будут курсировать три автобуса большого класса. Начало работы в 8:00 от остановочного пункта ст. Люберцы. В 16:15 отправится последний автобус от Ново-Люберецкого кладбища. Со всеми остановками. Оплата проезда в соответствии с установленным тарифом.

В Пасху, 20 апреля, будут курсировать 5 автобусов среднего класса. Начало работы в 8:00 от остановочного пункта ст. Люберцы. В 16:15 последний автобус от Ново-Люберецкого кладбища. Со всеми остановками. Оплата проезда в соответствии с установленным тарифом.

Дополнительно будет выделено 4 автобуса большого класса. Автобусы будут курсировать в режиме «ЭКСПРЕСС» без промежуточных остановок. От станции Люберцы до Ново-Люберецкого кладбища и обратно. Начало работы в 8:00 от остановочного пункта ст. Люберцы. В 16:00 последний автобус от Ново-Люберецкого кладбища. Проезд бесплатно. Также на автобусах будут дополнительно установлены таблички «БЕСПЛАТНО».

На Красную Горку, 27 апреля, будут курсировать 3 автобуса большого класса. Начало работы в 8:00 от остановочного пункта ст. Люберцы. В 16:15 отправится последний автобус от Ново-Люберецкого кладбища. Со всеми остановками. Оплата проезда в соответствии с установленным тарифом.

В случае возникновения дополнительных вопросов жители могут обратиться управления транспорта и организации дорожного движения по телефону: 8(498) 732-80-08 доб. 431 или 149, а также в диспетчерскую МАП № 1 г. Люберцы по телефону: 8(499) 277-17-47 доб. 2111.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил, что в регионе регулярно обновляют парк автобусов.

«В Подмосковье работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сообщил Воробьев.

В регионе ввели безналичную оплату автобусов. Губернатор в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.