В Дмитровском округе обустроили парковку возле школы

Это было сделано по просьбам местных жителей — организовать удобное место для стоянки автомобилей вблизи учебного заведения. Благодаря усилиям сотрудников МКУ «Центр благоустройства Костинское», на территории школы было уложено асфальтовое покрытие и установлено ограждение по периметру парковки. В результате появилась просторная стоянка на 25 машиномест, оборудованная специальными местами для инвалидов.

«Работа с обращениями граждан является одним из ключевых направлений деятельности органов местного самоуправления. В своей работе мы руководствуемся главным принципом, который был озвучен губернатором Московской области Андреем Воробьевым: „Житель всегда прав“. Именно на мнение жителей мы основываем свою деятельность», — отметил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа Иван Курданин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.