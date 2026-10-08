В Дмитровском округе строят транспортную развязку у деревни Варварино

Строительство развязки на пересечении Дмитровского шоссе А-104 и федеральной трассы А-107 у деревни Варварино продолжается. Второй этап планируют завершить в декабре 2027 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Развязка увеличит пропускную способность Дмитровского шоссе и А-107 и повысит безопасность движения. Первый этап проекта — развязку на пересечении ЦКАД и А-107 — завершили в 2025 году.

Депутат Государственной думы девятого созыва Денис Кравченко, недавно переизбранный по Дмитровскому одномандатному округу, проверил ход работ, обсудил сроки с подрядчиком и встретился с жителями.

Старший прораб ООО «СК Автодор» Александр Дворцов сообщил депутату, что подрядчик проводит пробную забивку железобетонных свай под опоры и съезды, обустраивает временные дороги для копровой установки, переустраивает наружные сети и освещение. Проект предусматривает направленный левоповоротный съезд с путепроводом через Дмитровское шоссе, дублер и реконструкцию светофорных объектов.

Староста Варварино Андрей Ермаков рассказал, что жители довольны строительством, но спрашивают об удобстве въезда и выезда, шумозащитных щитах и пешеходной зоне между автобусной остановкой и станцией.

«Будут установлены шумозащитные щиты, приведены в порядок остановки, сохранен пешеходный переход с кнопкой вызова. По вашему запросу обустроим пешеходную зону между автобусной остановкой и станцией», — подчеркнул Денис Кравченко.

Депутат также отметил, что проезд без барьеров и светофоров сэкономит время и сократит пробки.

В 2026 году в округе запланирован ремонт 81 км дорог: 53 км муниципальных, 18 км региональных и 10 км федеральных. Муниципальные участки завершены на 53 из 54 объектов. На региональных дорогах отремонтировали 12 км, оставшиеся планируют завершить до 1 ноября. На трассе А-104 «Москва — Дмитров — Дубна» обновили 10 км.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов сообщил, что второй этап строительства завершат в декабре 2027 года. Он подчеркнул важность удобства и безопасности дорог для автомобилистов и пешеходов и отметил, что работы остаются на контроле.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в Ленинский городской округ, чтобы проверить готовность транспортной развязки между Володарским и Каширским шоссе. По словам главы региона, строительство завершится уже в этом году.

«Чтобы увеличить пропускную способность Каширского шоссе два года назад начали его большую реконструкцию от транспортной развязки на пересечении Каширки с А-105 (подъезд к аэропорту Домодедово) до поворота на Белокаменное шоссе в сторону Видного. Участок длиной почти 5 км расширим до 6—8 полос, построим разноуровневые транспортные развязки на пересечении с А-105, Володарским и Белокаменным шоссе. После завершения всех работ время проезда здесь составит не более 20 минут. Кроме того, разгрузим дороги в прилегающих деревнях и селах — Петровское, Апаринки, Мисайлово, Орлово, Остров и Молоково, а также в строящихся рядом микрорайонах», — заявил Воробьев.