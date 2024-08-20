В Дмитровском округе ремонт муниципальных дорог выполнен на 90%

В текущем году году в Дмитровском городском округе приведут в порядок 14 участков муниципальных дорог, протяженностью 8,5 км. В рамках восстановления дороги дорожники также наносят разметку, устанавливают дорожные знаки и «лежачих полицейских». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Дмитровский городской округ традиционно занимает одну из лидирующих позиций в Подмосковье по объему ремонта дорог. Особое внимание уделяем сельским населенным пунктам. Важно, что формировать программу по ремонту нам помогают и жители благодаря голосованию на портале «Добродел» — в этом сезоне в муниципалитете отремонтируем 6 участков», — прокомментировал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Также продолжается ремонт региональных дорог. Специалисты ГБУ МО «Мосавтодор» уже обновили 13,7 км покрытия на 4 участках региональных дорог: от поселка дома отдыха «Горки» до Рогачевского шоссе, от с. Орудьево до трассы А-108, от остановки «Ильино» до д. Саввино, подъезд к д. Ивановское — за его ремонт жители голосовали на «Доброделе». Сейчас работы ведутся на 5 дорогах.

В этом году также обновят участок федеральной дороги А-104 — Москва — Дмитров — Дубна (от п. Икша до п. Ермолино) протяженностью 4 км.

Полный перечень адресов опубликован на сайте администрации в разделе «Комфортная среда»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.