В Дмитровском округе работы по капремонту двух мостов выполнены наполовину

В Дмитровском округе мостовики капитально ремонтируют два мостовых сооружения в городе Дмитрове и у деревни Усть-Пристань, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

«Капитальный ремонт на двух мостах в Дмитровском округе продолжается. На мосту через реку Яхрому у деревни Усть-Пристань уже выполнено почти 70% от общего объема работ, а готовность моста через реку Хамиловку в городе Дмитрове составляет 50%», — пояснил ход работ министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

У деревни Усть-Пристань капитальные работы ведутся на мосту через реку Яхрому длиной порядка 48 м, он был построен в 1964 году. В настоящее время специалисты монтируют балки пролетного строения, устраивают ростверки ригелей и укрепляют откосы береговых опор.

Для комфорта автомобилистов и проезда в близлежащие населенные пункты, в том числе в село Рогачево и деревню Александровку, а также на трассу А-108 организован проезд по одной части моста. Завершить капитальный ремонт сооружения планируется в конце октября 2025 года.

В городе Дмитрове капитальный ремонт проводят на мосту через реку Хамиловку (24 м) на улице Московской — одной из центральных улиц города. Мост был построен в 1953 году. Сейчас мостовики ведут демонтажные работы на мостовом сооружении и устраивают подушки под фундаменты.

Улица Московская ведет к музею-заповеднику «Дмитровский кремль», уникальному памятнику, основанному князем Юрием Долгоруким в XII веке. На улице расположены парк культуры и отдыха Березовая роща, автовокзал Дмитров и центральная библиотека. Для обеспечения безопасного и комфортного движения автомобилистов на период проведения работ движение на мостовом переходе перекрыто, объезд осуществляется по примыкающей уличной сети. Запустить движение по мосту планируется в конце августа 2025 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.