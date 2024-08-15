В Дмитровском округе проверили школьные автобусы перед началом учебного года

Перед началом нового учебного года инспекторы отдела технического надзора Госавтоинспекции по Дмитровскому округу проверили 16 школьных автобусов. Проверка проводилась по нескольким пунктам, чтобы оценить общее техническое состояние автобусов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сейчас инспекторы проверяют автобус Синьковской школы № 1. Водитель Николай Кутейников имеет большой опыт работы. Он следит за состоянием автобуса и воспринимает результаты проверки как должное.

«За автобусом нужно следить регулярно, без пропусков. Мы перевозим детей, а это большая ответственность», — говорит Кутейников.

Помимо проверки технического состояния автобуса и документов, инспекторы также проверяют водителя.

Каждый год автопарк школьных автобусов пополняется на несколько единиц. В этом году также были приобретены новые автобусы, которые перед выходом на маршрут пройдут такую же проверку технического состояния.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно обеспечить безопасность учебного года в Московской области. Все необходимые мероприятия должны быть проведены вовремя.

«В начале августа впервые коснемся темы подготовки к учебному году, всего, что связано не только со строительной готовностью, наполнением, но и безусловно с безопасностью. Сразу хочу сказать, что вопросы, которые сегодня мои коллеги вынесли на обсуждение, также были нами подробно затронуты на совместном совещании с правоохранительным блоком», — сказал Воробьев.