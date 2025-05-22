В Дмитровском округе до конца года отремонтируют 58 участков дорог

В Дмитровском округе продолжается обновление дорожной инфраструктуры. В текущем году запланирован ремонт 58 участков дорог общей протяженностью 76 км. В перечень работ вошли 38 участков муниципальных дорог (19,11 км) и 20 участков региональных дорог (56,66 км). Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На данный момент подрядчики завершили ремонт на нескольких участках:

г. Дмитров, ул. Технологическая и ул. Одинцово ;

г. Дмитров — д. Иванцево ;

д. Ильино;

г. Яхрома, ул. Советская и ул. Подъячева.

Сейчас ведутся работы на следующих объектах: г. Яхрома, ул. Фабричная, с. Игнатово, г. Дмитров, ул. 2-я Инженерная, подъезд к СНТ «Ближнево-2».

Полный перечень работ по благоустройству на этот год опубликован на официальном сайте администрации в разделе «Инфраструктура для жизни».

«Дмитровский округ активно развивается — важно, чтобы дороги соответствовали современным стандартам. Каждый отремонтированный участок дороги — это шаг к безопасности и удобству передвижения. Наша главная задача — создавать комфортную среду для жителей», — подчеркнул глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.