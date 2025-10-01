В Дмитрове завершили капремонт моста через реку Хамиловку

В городе Дмитрове завершили капитальный ремонт мостового перехода через реку Хамиловку и запустили по нему движение. Ремонт искусственного сооружения с подходами протяженностью больше 140 метров выполнен по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В рамках капремонта мост 1953 года постройки на улице Московской в Дмитрове полностью демонтировали, а на его месте возвели новое сооружение, включающее в себя трехочковую водопропускную трубу. Мостовики обустроили асфальтобетонное покрытие, барьерные и перильные ограждения для безопасности участников движения», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В ведомстве отметили, что на время капитальных работ движение на мостовом переходе, расположенного на одной из центральных улиц города, было перекрыто, а проезд осуществлялся по временной объездной дороге. Сейчас рабочее движение на мосту запущено в полном объеме.

Теперь жители и гости Дмитровского округа могут с комфортом проехать к музею-заповеднику «Дмитровский Кремль» — уникальному памятнику, основанному князем Юрием Долгоруким в XII веке, а также к парку культуры и отдыха «Березовая роща», дмитровскому автовокзалу и центральной библиотеке.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.