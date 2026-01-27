В Дмитрове начали сборку металлоконструкций нового моста через канал имени Москвы

В Дмитрове стартовала укрупнительная сборка металлоконструкций для нового моста через канал имени Москвы в рамках масштабной реконструкции транспортного узла, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Дмитрове продолжается реконструкция моста через канал имени Москвы. Проект предусматривает строительство нового мостового перехода, демонтаж старого сооружения и расширение дороги до четырех полос. Работы планируется завершить в четвертом квартале 2029 года.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин сообщил, что строители приступили к укрупнительной сборке металлоконструкций. Мост будут монтировать из предварительно собранных секций на строительной площадке. Длина нового моста составит более 210 метров, а масса пролетного строения превысит 1,4 тысячи тонн.

На данный момент выполнено устройство буронабивных свай, подпорных стен и формирование насыпей подходов к мосту. Параллельно ведется переустройство инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения и связи. Завершены работы по временному выносу сетей связи и линий электропередачи из зоны строительства опор моста.

Общая протяженность участка реконструкции составляет 3,3 километра. Помимо нового моста, будет построен двухполосный путепровод на месте нынешнего железнодорожного переезда Савеловского направления МЖД. Новый путепровод позволит сократить время в пути до 40 минут и избавит участок от заторов. Проект улучшит качество жизни более 80 тысяч жителей Дмитрова.

Реконструкция охватывает участок от примыкания улицы Ново-Рогачевской к улице Правобережной до примыкания к улице Профессиональной. Также будет обновлен участок улицы Профессиональной, построен съезд на улицу Луговую и проезд вдоль железной дороги, соединяющий улицы Семенюка и Оборонную, с мостом через ручей Березовец. Для безопасности и удобства жителей предусмотрены пешеходные зоны и шумозащитные экраны.

Реализация проекта повысит пропускную способность улицы Ново-Рогачевской и обеспечит удобный выезд на Дмитровское шоссе, улучшив транспортную доступность социальных объектов и жилых микрорайонов города.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.