В Дмитрове начали монтаж пролетов Рогачевского моста

Монтаж пролетного строения нового моста через канал имени Москвы стартовал в Дмитрове в рамках реконструкции Рогачевского моста. Строительная готовность объекта превысила 50%, полностью завершить работы планируют в четвертом квартале 2029 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Реконструкция предусматривает строительство нового мостового перехода и демонтаж старого сооружения. Сейчас на площадке продолжается укрупнительная сборка металлоконструкций, строители приступили к монтажу блоков пролетного строения. Всего предстоит установить более 1,4 тыс. тонн металлоконструкций.

Мост длиной 210 метров будет опираться на четыре опоры. На первой и третьей опорах ведутся армирование и подготовка к бетонированию. На второй завершено устройство буронабивных свай и ростверка, специалисты раскрепляют опалубку стойки. На объекте задействованы более 150 рабочих и 49 единиц техники.

«Сейчас строительная готовность моста превысила 50%», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Параллельно продолжается устройство подходов к мосту: завершены основные этапы отсыпки насыпей на правом и левом берегах, ведутся работы по обустройству съезда и дренажной системы. Строители также переустраивают инженерные коммуникации, возводят пешеходный мост через реку Березовец длиной около 10 метров и устраивают водопропускную трубу на съезде к улице Луговой.

Общая протяженность реконструируемого участка составит 3,3 км. Дорогу расширят до четырех полос, построят новый мост через канал имени Москвы и двухполосный путепровод вместо существующего железнодорожного переезда Савеловского направления. Проект позволит увеличить пропускную способность улицы Ново-Рогачевской, сократить время в пути до 40 минут и улучшить транспортную доступность для более чем 80 тыс. жителей Дмитрова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.