В Дмитрове начали капремонт моста через реку Хамиловку

В городе Дмитров мостовики приступили к капитальному ремонту мостового перехода через реку Хамиловку в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Работы ведутся на улице Московской — специалисты уже разобрали существующие конструкции мостового полотна, демонтировали плиты, а также выполнили резку швов омоноличивания плит. Сейчас мостовики демонтируют бетонные и железобетонные конструкции перехода, разрабатывают грунт для устройства временного русла и укреплению откосов», — пояснил ход работ министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Для обеспечения безопасного и комфортного движения автомобилистов на период проведения работ движение на мостовом переходе перекрыто. Объезд осуществляется по примыкающей уличной сети.

Улица Московская — это центральная улица города, которая ведет к музею-заповеднику «Дмитровский кремль», уникальному памятнику, основанному князем Юрием Долгоруким в XII веке. На улице расположены парк культуры и отдыха Березовая роща, автовокзал Дмитров и центральная библиотека.

Запуск рабочего движения по мостовому сооружению запланирован на июнь 2025 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.