В Дмитрове на время велозаезда 29 июня будет перекрыто движение транспорта

В Дмитровском округе 29 июня состоится второй подмосковный старт велосезона серии заездов Gran Fondo Russia-2025. В связи со спортивным мероприятием с 7:00 до 15:00 на дорогах округа будет временно ограничено движение транспорта, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В это время движение ограничат на муниципальных дорогах в городе Яхроме: улицах Большевистской, Конярова, Первомайской и Суровцовском проезде, а также на региональных: Яхрома — Степаново с 0 по 3,3 км и Яхрома — Подъячево с 0 по 17,9 км. Объезд возможен по Рогачевскому шоссе, А-108, ЦКАД и улично-дорожной сети города Яхромы.

На время проведения велозаезда изменится схема движения четырех маршрутов:

автобусы маршрутов № 401 и 54 будут следовать в объезд города по Дмитровскому шоссе с заездом до остановочного пункта на Площади Генерала Кузнецова;

схемы движения маршрутов № 9 и 9к будут сокращены до остановочного пункта «Улица Ленина», участок на ул. Большивистской обслуживаться не будет.

Транспортное обслуживание по маршруту № 31 на время перекрытия дорог производится не будет, а автобусы маршрутов № 38, 39 и 42 будут осуществлять движение без изменений в обычном режиме.

Будьте внимательны, планируйте свои поездки с учетом временных ограничений и соблюдайте ПДД.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.