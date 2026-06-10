В девяти округах Подмосковья отремонтировали 11 светофоров

Специалисты Мосавтодора за минувшую неделю восстановили работу светофоров на 11 региональных дорогах в девяти округах Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы провели в городском округе Люберцы — на Октябрьском проспекте в окружном центре и на улице Шоссейной в поселке Малаховка. Также светофоры отремонтировали на пяти городских дорогах: на улице Гагарина в Раменском, улице Хлебозаводской в Ивантеевке, улице Тарасовской в Королеве, Новом шоссе рядом с районом Большая Волга в Домодедове и улице Карбышева в Балашихе.

В Одинцовском округе специалисты восстановили работу светофора в поселке Заречье и починили вызывную кнопку для пешеходов на Можайском шоссе в поселке Большие Вяземы.

Кроме того, дорожные светофоры отремонтировали на улице Советской в селе Пестриково городского округа Коломна и в поселке Отрадное городского округа Красногорск.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.