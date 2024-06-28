В деревне Маврино Щелкова начался капитальный ремонт моста

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В этом году в Щелкове пройдет капитальный ремонт моста через реку Дубенку в деревне Маврино. На данный момент строители обустраивают подъездные пути и создают геодезическую сеть. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Во время ремонта будет заменена существующая водопропускная труба, покрытие моста, а также будет создан тротуар для пешеходов.

Завершить работы планируется завершить до конца осени.

Также в этом году состоялся капитальный ремонт пешеходной части моста через реку Мележа вблизи деревни Хлепетово. Работы на нем находятся в завершающей стадии.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.