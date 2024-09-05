В деревне Горетово Можайского округа отремонтировали дорогу по просьбам жителей

В последние дни августа на улице Веселой деревни Горетово и примыкающему к ней участку дороги улицы Рыжовской деревни Хотилово Можайского округа отремонтировали дорожное покрытие, что стало настоящим подарком местным жителям. В рамках текущего ремонта здесь было отсыпано асфальтовой крошкой и тщательно укатано спецтехникой подрядной организации «Можайская ДСПМК» более 800 погонных метров дорожного полотна. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

До этого дороги были довольно щедро засыпаны крупной щебенкой из гравия. Однако со временем ввиду интенсивной эксплуатации этих дорог, ведущих к берегу Можайского водохранилища, здесь образовались неровности и рытвины, что доставляло немалый дискомфорт пешеходам и водителям. Кроме того, белесая щебеночная пыль поднималась вслед каждому проезжающему по улице автомобилю. Даже местная достопримечательность — красивая сосновая аллея, заботливо выращенная руками постоянно проживающих здесь и неравнодушных к природным красотам людей, — в летний период приобретала неестественную «цементную» окраску.

«Этой весной мы обратились к главе Можайского городского округа Денису Мордвинцеву. На личном приеме глава и его заместитель Елена Заболотная со всем вниманием отнеслись к коллективной просьбе жителей наших улиц. Через короткое время к нам приехал представитель администрации для оценки ситуации и определения перечня необходимых работ. В конце мая мы посетили также „выездную администрацию“ в деревне Горетово, с участием главы и специалистов профильных служб, на которой нам подтвердили, что дорога этим летом будет обязательно отремонтирована. Все это время мы постоянно были на связи со специалистом отдела автомобильных дорог „ЕДТЦ“, который тщательно контролировал ход работ. Благодарим всех, кто сделал нам на улицах Веселой и Рыжовской такой праздник! Особенной благодарности заслуживает подрядчик и его бригада дорожников, которая, по нашему мнению, выполнила работы на „отлично“ с плюсом!», — сказала староста и лидер общественного мнения Наталья Ларионова.

Жители улицы Веселой, по их многочисленным отзывам, теперь по-настоящему счастливы. Ранее улица была хорошо освещена, а в прошлом году газифицирована. Теперь, наконец, центральная дорога и ее ответвления качественно отремонтированы и смотрятся замечательно! Особенно радуются дети, уже «испытавшие» новую дорогу на своих велосипедах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.