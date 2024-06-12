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В День России Мострансавто дарит пассажирам ленты с триколором

Для создания праздничного настроения в честь Дня России в автобусах Мострансавто, а также на автовокзалах и автостанциях раздают ленты с цветами флага страны, передает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Триколор можно получить в разных городах Московской области. Мострансавто регулярно проводит акции и дарит жителям и гостям Подмосковья приятные сувениры. Бело-сине-красную ленту можно прикрепить на одежду.

Компания, подведомственная Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, обслуживает порядка 1 400 городских, пригородных и междугородних маршрутов по всему региону. Ежедневно на линии выходят более 4 700 автобусов.

В Минтрансе Подмосковья напомнили, что 12 июня общественный транспорт региона работает по расписанию субботы. Также ряд поездов по маршруту «Черусти — Вековка — Черусти» будут 11-вагонными.

Просим пассажиров быть внимательными, учитывать эту информацию при планировании поездок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.