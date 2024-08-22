сегодня в 14:41

В День Государственного флага «Мострансавто» дарит пассажирам ленты с триколором

Сегодня в стране отмечается День Государственного флага Российской Федерации. В знак единства и соблюдения национальных традиций России сотрудники «Мострансавто» раздадут более 6 тыс. трехцветных ленточек с цветами государственного флага. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Сотрудники предприятия вручают ленточки с белой, синей и красной полосами на автостанциях, автовокзалах, в автобусах на территории Подмосковья.

Водители «Мострансавто» также вышли на маршруты с ленточками, прикрепленными с левой стороны груди в знак уважения к стране. Многие автобусы компании украшены государственными флагами. Акция продлится до конца дня.

День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается в стране с 1994 года. Истории российского триколора — более 310 лет, Петр I считается создателем трехцветного стяга.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.