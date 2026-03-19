В четверг в центре Москвы перекроют дорогу

19 марта в центре Москвы могут быть локальные перекрытия дороги. Они временные, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Москвичам, которые планируют ехать в центр города на автомобиле, порекомендовали заложить большее количество времени на дорогу. Маршрут в навигаторе лучше прокладывать заранее.

Если есть возможность, поездку лучше отложить.

Также есть часы разъездов, в которые в центр города лучше не ехать. Утром это промежуток с 07:30 до 10:00, а вечером с 17:00 до 19:30.

