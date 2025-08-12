В Черноголовке стартовали работы по повышению безопасности дорожного движения

После проведения комплексного благоустройства дворовой территории на Центральной улице, д. 22 в городском округе Черноголовка сотрудники МБУ «Служба благоустройства» восстановили дорожную разметку «Пешеходный переход» напротив входа в детский сад «Сказка». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Кроме того, для ограничения парковки установлены антипарковочные столбики. Данная мера направлена на повышение безопасности пешеходов, особенно детей, посещающих дошкольное учреждение.

«Установка антипарковочных столбиков позволит обеспечить свободный и безопасный проход по пешеходному переходу, а также улучшит видимость для водителей, приближающихся к переходу», — прокомментировал глава городского округа Черноголовка Роман Хожаинов.

Администрация города планирует и в дальнейшем проводить анализ аварийно-опасных участков и внедрять необходимые меры для предотвращения ДТП.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.