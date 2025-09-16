В Чехове завершили ремонт проезжей части путепровода на трассе М-2 «Крым»

Ремонт проезжей части путепровода на 62-м км федеральной автодороги М-2 «Крым» в г. о. Чехов завершили досрочно, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».

Планировалось снять ограничения движения к концу текущего года, но работы завершили раньше срока.

В ходе ремонта заменили балки пролетного строения, сопряжение и деформационные швы, уложили новое покрытие, обновили барьерное ограждение.

В настоящее время ремонтные работы продолжаются в подмостовом пространстве сооружения. Дорожники проводят работы для поддержания долговечности основных несущих конструкций, пояснили в ФКУ «Центравтомагистраль».

Полностью завершить ремонт путепровода планируется во II квартале 2026 года.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.