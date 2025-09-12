В Чехове завершили ремонт дорог по нацпроекту

«Дорожники выполнили программу ремонта региональных дорог в Чехове — в рамках нацпроекта обновили покрытие на 11 участках, на 6 из них уже нанесли разметку. При этом отмечу, что на муниципальной сети ремонт завершается: из 22 участков дорог уже отремонтировали 19. Ремонт дорожной сети — важный вид работ, который повышает комфорт и транспортную доступность 147 тысяч жителей округа», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Самым протяженным участком ремонта на региональной сети стал путь от села Новоселки до поселка Крюково, где заменили 7 км дорожного полотна — здесь еще расположены промышленные зоны и логистические комплексы. Кроме того, специалисты «Мосавтодора» обновили 5 км дорожной одежды на участке, соединяющим деревню Костомарово со Старым Симферопольским шоссе. Также отремонтировали подъезд к поселку Мещерское со стороны Зыкеево и участок от деревни Мальцы до одноименной остановки, вблизи которой расположен один из самых красивых и древних монастырей России — Вознесенская Давидова пустынь.

Также дорожники отремонтировали участок Старого Симферопольского шоссе от деревни Манушкино до города Чехова, центральные дороги в деревнях Аксенчиково и Венюково и участок у остановки «ТСК УДачный». А в черте города Чехова ремонт провели на улице Гагарина, вблизи которой расположены образовательные и спортивные учреждения, среди которых: стадион «Труд», ФОК «Тонус», бассейн, теннисный и конный клубы.

«От лица команды «Чеховские медведи» хочу поблагодарить «Мосавтодор» и Минтранс Подмосковья за безопасный и качественный проезд ко всем спортивным объектам города Чехова. Вместе только к победам! Спасибо!», — сказал капитан гандбольного клуба «Чеховские медведи», чемпион России 2014–2022 гг. Кирилл Котов.

Кроме того, более 2,5 км покрытия специалисты «Мосавтодора» обновили в поселке Столбовая — по улицам Вокзальной, Мира, Большой и Школьной можно проехать к школе и детскому саду, библиотеке, церкви Матроны Московской, амбулатории, двум ж/д станциям и Старому Симферопольскому шоссе.

В ведомстве отметили, что дорожники сейчас укрепляют обочины и наносят разметку на ряде отремонтированных участков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот „перехват“ обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.