В Чехове устранили дефекты покрытия на дорогах

За неделю ямочный ремонт провели на участках дорог в деревнях Коровино, Нащекино и Сафоново, а также вблизи села Ивановское.

Ямочный ремонт проводится круглый год на дорогах во всех округах Подмосковья. В рамках зимнего содержания дефекты покрытия ликвидируют с применением литого асфальтобетона и холодной асфальтобетонной смеси в соответствии с температурным режимом.

В ведомстве отметили, что инспектирование ямочности и ямочный ремонт продолжится, участки дорог ежедневно определяются по результатам обследований, учитывая погодные условия. Качество выполнения работ оценивается с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ), в которой все проведенные работы фиксируются с использованием фотоматериалов и занесением их в базу данных.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.