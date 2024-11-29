В Чехове проведен ремонт на 25 дорогах за 2024 год

На городском оперативном совещании обсудили благоустройство общественных и дворовых пространств в г. о. Чехов, проведенное в текущем году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2024 году в г. о. Чехов проведен текущий ремонт и капремонт на 25 дорогах общей протяженностью более 20 км, обустроено четыре парковки на 38 машиномест. Кроме того, в округе благоустроили еще четыре народных тропы в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Пешком» и пять тротуаров. Проведен ямочный ремонт на дорогах и дворах.

В рамках комплексного благоустройства проведены работы в 7 дворовых территориях. Работы включили устройство внутридворовых проездов, тротуаров и пешеходных дорожек, парковок, зоны отдыха, уличного освещения, установку детских игровых площадок и озеленение.

Также в округе заменено и модернизировано 13 детских игровых площадок для юных жителей Чехова. По проекту «Светлый город» обновлено 233 опоры уличного освещения и 1 250 светильников.

В текущем году установлены новые остановочные павильоны, проведено устройство заездных карманов и тротуаров к автопавильонам, смонтировано ограждения и искусственное покрытие.

В настоящее время специалисты проводят благоустройство бульвара А. П. Чехова. На объекте планируют реконструкцию фонтана, установку системы наружного освещения, видеонаблюдения, лестниц и пандусов, входной группы, арт-объектов, малых архитектурных форм и озеленение территории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.