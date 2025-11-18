В Чехове прошел матч по футболу на дронах

18 ноября в центре военно-тактических игр города Чехов прошел матч по футболу, где вместо мячей используют летающие дроны, сообщает пресс-служба администрации округа.

В игре участвуют квадрокоптеры в защитных экзоскелетах, рассчитанных на столкновения. Две команды по 5 человек играют на арене, обтянутой сеткой, где они таранят и блокируют команду соперников, чтобы не дать забить гол. В воздухе висят два кольца, задача каждой команды забить как можно больше голов противнику.

В эту современную игру сразились ребята из Отряда юных разведчиков и военно-спортивного центра м. о. Чехов. Матч провели ведущие специалисты по беспилотным авиационным системам исследовательского цента в сфере искусственного интеллекта — Антон и Кирилл Туровы.

Футбол на дронах — международный вид спорта, его идея зародилась в 2015 году в Южной Корее как инновационный проект, объединяющий технологии, спорт и безопасность. В 2023 году в Корее уже состоялся первый чемпионат мира.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.