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В Чехове продлят работу общественного транспорта в крещенскую ночь

В ночь с 18 на 19 января общественный транспорт в округе Чехов будет работать дольше обычного из-за Крещения Господня. Это позволит жителям и гостям муниципалитета беспрепятственно добраться до мест проведения массового купания, а также вернуться домой в ночное время, сообщает пресс-служба администрации округа.

Актуальное расписание в ночь с 18 по 19 января:

№ 25 «Чехов — Нерастанное»

ст. Чехов — 22:30, 23:40, 01:00.

Мелихово — 22:50, 00:00, 01:20.

Нерастанное — 23:05, 00:15, 01:35.

Мелихово — 23:15, 00:25, 01:45.

№ 39 «Чехов — Беляево — Вауловская церковь»

ст. Чехов — 23:00, 00:30.

скв. Чехова — 23:07, 00:37.

Вауловская церковь — 21:55, 23:44, 01:14.

Беляево — 22:00, 23:49, 01:19.

з-д «Энергомаш» — 22:18, 0:07, 01:37.

Жителей округа Чехов призывают соблюдать правила безопасности и помнить о необходимости поддерживать порядок на мероприятиях.

В случае возникновения вопросов по расписанию или маршрутам, можно обратиться на горячую линию «Мострансавто».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.