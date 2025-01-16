В Чехове продлят работу общественного транспорта в крещенскую ночь
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В ночь с 18 на 19 января общественный транспорт в округе Чехов будет работать дольше обычного из-за Крещения Господня. Это позволит жителям и гостям муниципалитета беспрепятственно добраться до мест проведения массового купания, а также вернуться домой в ночное время, сообщает пресс-служба администрации округа.
Актуальное расписание в ночь с 18 по 19 января:
№ 25 «Чехов — Нерастанное»
- ст. Чехов — 22:30, 23:40, 01:00.
- Мелихово — 22:50, 00:00, 01:20.
- Нерастанное — 23:05, 00:15, 01:35.
- Мелихово — 23:15, 00:25, 01:45.
№ 39 «Чехов — Беляево — Вауловская церковь»
- ст. Чехов — 23:00, 00:30.
- скв. Чехова — 23:07, 00:37.
- Вауловская церковь — 21:55, 23:44, 01:14.
- Беляево — 22:00, 23:49, 01:19.
- з-д «Энергомаш» — 22:18, 0:07, 01:37.
Жителей округа Чехов призывают соблюдать правила безопасности и помнить о необходимости поддерживать порядок на мероприятиях.
В случае возникновения вопросов по расписанию или маршрутам, можно обратиться на горячую линию «Мострансавто».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.
«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.