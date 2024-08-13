В Чехове построены тротуары в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Более 30 тротуаров возведено в Подмосковье с начала года, в том числе и в городском округе Чехов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В городском округе Чехов жители деревень Кулаково и Сенино получили комфортные тротуары, которые обеспечивают удобный доступ к домам, остановкам общественного транспорта и храмам. Также был обустроен тротуар в микрорайоне Венюково, соединяющий остановку «Венюковская больница» с домом культуры на улице Гагарина.

Также ведутся работы по устройству тротуара вдоль Крюковской средней образовательной школы. Протяженность тротуара составит 370 метров.

По графику работы должны быть завершены в первых числах сентября, однако подрядная организация идет с опережением и планирует завершить работы до начала учебного года. Чтобы уже 1 сентября ученики и учителя смогли с комфортом добираться до школы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.