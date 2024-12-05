В Чехове ограничат движение транспорта в новогодние праздники

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Новому году, в округе Чехов вводятся временные ограничения на движение транспортных средств без специальных пропусков. Это решение направлено на обеспечение безопасности дорожного движения и комфортного проведения праздников для жителей и гостей города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ограничения вступят в силу с 12:00 31 декабря 2024 года и будут действовать до 2:00 1 января 2025 года на следующих участках города Чехов:

от ул. Чехова до д. 21 по ул. Дружбы;

от бульвара им. В. И. Ленина по ул. Первомайская до ул. Чехова.

Водителям г. о. Чехов стоит учитывать данную информацию при планировании своих маршрутов. Рекомендуется заранее выбирать альтернативные пути, чтобы избежать задержек и неудобств. Следить за актуальными новостями и обновлениями по движению на сайте администрации г. о. Чехов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.