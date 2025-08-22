В Чехове обновили более 23 км дорожного покрытия по нацпроекту

В муниципальном округе Чехов специалисты Мосавтодора завершили ремонт 8 участков региональных дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Дорожники обновили более 23 км асфальтобетонного покрытия на 8 участках дорог в городской черте и на подъездах к малым населенным пунктам в Чехове. Благодаря ремонту более 140 тысяч жителей и гостей округа могут комфортно проезжать к домам, объектам инфраструктуры, достопримечательностям и другим местам притяжения», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Наибольший объем работ выполнили на участке дороги от села Новоселки до поселка городского типа Крюково, где заменили более 7 км, ведущему к спортивному комплексу, амбулатории, храмам, дому культуры, школе, детскому саду и трассе М-2 «Крым».

В черте города Чехова отремонтировали 5 км покрытия на участке от микрорайона Губернский до деревни Костомарово, ведущего к Старосимферопольскому шоссе, ж/д станции Чепелевская, Губернскому лесу, а также участок дороги от остановки «Верхнее Зачатье» до деревни Манушкино.

В рабочем поселке Столбовая обновили покрытие на трех участках: на улице Большой от пересечения с улицей Школьной до Семеновского пруда, на улице Школьной, а также от Старосимферопольского шоссе до поворота на улицу Большую. Участки ведут к Усадьбе Молоди, амбулатории, школе, детскому саду, церкви, пляжу, ж/д станциям Столбовая и 283 км и Старому Молодинскому кладбищу.

А еще завершили работы на участке дороги от остановки «Мальцы» до ДНТ Святая Гора, который ведет к церквям и Вознесенской Давидовой пустыни, а также участок в поселке Мещерское на участке от остановки «Троицкий поворот» до остановки «Больница имени Яковенко» — для удобного и комфортного проезда к медицинскому колледжу № 5, психиатрической больнице № 2 имени В. И. Яковенко, церкви, школе и Усадьбе барона Л. К. Боде.

«Сейчас специалисты „Мосавтодора“ продолжают ремонт покрытия на двух участках региональных дорог: в деревне Покров у остановки ТСК „уДачный“ и от деревни Покров до пересечения с улицей Шоссейной в деревне Венюково», — отметил Марат Сибатулин.

Всего в рамках ремонтного сезона по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» на региональной сети муниципального округа Чехов заменят более 28 км старого дорожного полотна. В дальнейшем на всех участках специалисты нанесут разметку и укрепят обочины — ремонтный сезон планируется завершить осенью.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.